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توقيف شخص أطلق النّار على محطّة محروقات في الشّيّاح

أمن وقضاء
2025-07-07 | 05:52
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توقيف شخص أطلق النّار على محطّة محروقات في الشّيّاح
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توقيف شخص أطلق النّار على محطّة محروقات في الشّيّاح

بتاريخ 11-6-2025، حصل تلاسن بين عامل في إحدى محطّات الوقود في محلّة الشّيّاح، وأحد الزبائن على متن "فان" لون أبيض، تطوّر إلى تدافع وتضارب، ومن ثم غادر سائق الفان ليعود لاحقًا برفقة شخص آخر على متن دراجة آليّة، وقام بإطلاق النّار من بندقية حربيّة باتّجاه المحطّة ولاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وقد أصيب عامل في المحطّة بقدمه، ونُقِلَ إلى مستشفى للمعالجة.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي استقصاءاتها وتحريّاتها، وتوصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هُويّة مطلق النّار ومكان وجوده، ويُدعى ع. إ. ز (مواليد عام 1993، لبناني).

وبتاريخ 26-6-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة المذكورة عند تقاطع مار مخايل – الشّيّاح، وضبطت الـ”فان” والدّرّاجة.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إطلاقه حوالَي ثلاثين عيارًا ناريَّا باتّجاه المحطّة، وكان برفقته شخص آخر، وذلك على خلفيّة إشكال حصل بينه وبين عمّال المحطّة. وأنّه قد باع البندقيّة بعد حصول الحادثة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف المتورّط الآخر.

أخبار لبنان

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الشّيّاح

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