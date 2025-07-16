تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين ولضباط وعناصر الجيش

إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط "التعرض للمواطنين على الطرقات ايًا كانوا واستنكر التعرض لضباط وعناصر الجيش اللبناني الذي يقوم بواجب وطني في حفظ الامن والاستقرار".