الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: مصنع الزهره وريحا واليمونة - بعلبك، قبعيت - عكار، دير ميماس - مرجعيون، زغرتا، وأوقفت 7 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.