الجيش: توقيف 25 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و3 مواطنين لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان - بعبدا، وأوقفت 25 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموس - عكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.