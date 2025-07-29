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جولة تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين
أمن وقضاء
2025-07-29 | 07:40
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جولة تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية في المؤسسات التجارية والغذائية ومحال اللحوم والدواجن والخضار والأجبان والألبان والأفران ومطابخ المطاعم ومعامل تكرير وبيع المياه والمسابح العامة في نطاق بلدات قاقعية الجسر، كفرصير، جرجوع ،عين بوسوار، عين قانا، بفروة زفتا، وبلدة عين قنيا، ومرج الزهور قضاء حاصبيا، حيث تم الكشف على النظافة وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وتواريخ الصلاحية، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب محل لبيع الأجبان والألبان في بلدة عين قنيا، لعدم ذكر وتوضيح العناصر التي تحتويها عبوات الألبان، كذلك تم سحب عينتين من معامل بيع وتكرير المياه في بلدة قاقعية الجسر، كما تم سحب عينتين من مياه المسابح العامة في بلدتي بفروة وزفتا لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية.
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