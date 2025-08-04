تيمور جنبلاط: ٤ آب ليس ذكرى بل عبرة... والمطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي

٤ آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة. المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) August 4, 2025

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على إكس: "٤ آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة.وطالب بالمضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكرامًا للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين."