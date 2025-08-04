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قوى الأمن: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي
أمن وقضاء
2025-08-04 | 08:54
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قوى الأمن: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة المخدرات وتهريبها، وتوقيف مرتكبيها، وضمن إطار الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كل المناطق اللبنانية، وعلى أثر توقيف شخصَين في مطار رفيق الحريري الدولي من قِبَل عناصر تفتيشات المطار وبحوزتهما ٢١،٣ كلغ من مادة حشيشة الكيف، ونتيجةً للتحقيق معهما من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تبين وجود شبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات إلى الخارج.
وبنتيجة الجهود الاستقصائية المكثفة، توافرت معلومات للمكتب المذكور عن وجود أحد أفراد هذه الشبكة في أحد المجمعات السكنية في أدما، ويدعى:
– ر. ا. (مواليد عام 1973، سوري الجنسية) حيث تم توقيفه بعملية خاطفة وابنه (ي. ا.)، وهو شريكه بالأعمال الإجرامية>
كما تبين أن هذه الشبكة يديرها شخص يدعى (ل. س.) وقد تم توقيفه أيضًا، وتبين أنه مطلوب بجرائم تزوير، وتبييض أموال.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص".
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