مرقص عزى بشهداء الجيش: قدموا أرواحهم فداءً للوطن

عزى وزير الاعلام بول مرقص بشهداء الجيش وكتب على "اكس": "أحر التعازي لقيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم اليوم في وادي زبقين – صور، ما أدى إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين. الرحمة للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والشفاء العاجل للجرحى".