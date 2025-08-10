حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

في كفرذبيان، شب حريق في مستودع لمواد البناء، ما أدى الى وقوع اصابات عمد الدفاع المدني الى نقلها الى مستشفيات الجوار.



هذه تفاصيل أسباب الحريق ومخلفاته...