مقتل مواطن في بلدة حوش السيد علي برصاص مسلحين... إليكم تفاصيل ما حصل

قضى اللبناني خضر محمد الحاج حسن ابن بلدة حوش السيد علي داخل الأراضي اللبنانية برصاص مسلحين بينما نجا شقيقه مهدي.



وفيما تردد أن الشقيقين خضر ومهدي فوجئا بعدد من اللصوص أثناء تفقدهما منزلهما في البلدة، فأقدم أحدهم على إطلاق النار على خضر، فيما نجا شقيقه مهدي، أكدت العائلة أن المغدور تعرض لكمين نصب لابنهم داخل بلدة حوش السيد، حيث قام المسلحون باغتياله لدى تفقده المنزل.