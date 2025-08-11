الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

غداة الحادثة المفجعة التي أدت الى استشهاد ستة عسكريين في الجنوب، شيّع الجيش اللبناني اليوم المجند الشهيد هادي ناصر الباي، من بلدة البيسارية - صيدا الى مثواه الأخير في جبانة يارين في صور.