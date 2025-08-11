عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بريتال – بعلبك وأوقفت المواطن (م.م.) والسوري (ز.ع.)، لحيازتهما كمية من المخدرات وضبطت معدات تستعمل في تزوير الأموال ومبلغًا ماليًّا مزورًا وأعتدة عسكرية.



كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة شدرا – عكار المواطن (ع.د.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل المواطن (ع.ن.) لإقدامه على تهريب الأشخاص والأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، وإطلاقه النار.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.