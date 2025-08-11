دخلا منزل مواطنة عبر التسلّق وسرقا مبلغًا ماليّا ومجوهرات...

ادّعت إحدى السيّدات أمام مخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 07-08-2025، ضد مجهول بجرم سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من داخل منزلها الكائن في محلّة الحازميّة، حيث تبيّن لها، لدى عودتها من عملها، حصول عمليّة سرقة مبلغ يُقدّر بنحو 1000 دولار أميركيّ، ومجوهرات بقيمة تقارب الـ /5،000/ دولار أميركي، من دون حصول كسر أو خلع.



وبنتيجة الكشف على المنزل والأماكن المحيطة به، ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها عناصر المخفر، تم الاشتباه بعامِلَين في إحدى الورش المجاورة، فتم تحديد هويَّتَيهما ومكان تواجدهما، واستدراجهما وتوقيفهما، وهما:



-ك. خ. (مواليد عام 2006، سوري)

-ف. خ. (مواليد عام 2008، سوري)، وهو قاصر.



وبالتّحقيق معهما بحضور مندوب جمعيّة حماية الأحداث، أفادا أنّهما يعملان في الورشة المجاورة منذ حوالَي الشهر، وقد علِما من خلال مراقبتهما لمالكة المنزل أنها تغادر صباحًا، وتعود بعد الظّهر. فقرّرا القيام بعمليّة السّرقة عبر التّسلّق إلى إحدى نوافذ المنزل، خلال فترة غيابها. كما صرّحا أنّهما أودعا المبلغ المالي المسروق لدى أحد الأشخاص في محلّة النّبعة، أمّا المجوهرات فخبّآها بالقرب من محلٍّ مهجور في محلّة الصّالومي.



وبالتّاريخ ذاته، ضُبِطَت المسروقات، وتمّت إعادتها إلى المدّعية.



وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.