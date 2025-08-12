في كمين خاطف... توقيف شخصين يروّجان المخدّرات

أوقفت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 07-08-2025، شخصَين على متن درّاجة آليّة غير مسجّلة، وذلك في محلّة رأسمسقا – طريق ضهر العين، وهما كلّ من:-س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) بحقّه وثيقتا معلومات بجرم إطلاق نار.-م. ق. (مواليد عام 1990، لبناني حسب أقواله) ضُبِطَ بحوزته بطاقة مزوّرة لذوي الاحتياجات الخاصّة.وبتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على مسدس حربي وكميّات مختلفة من المواد المخدّرة (باز الكوكايين، كوكايين هيرويين، كريستال ميث، ماريجوانا، السَّلفيا، حشيشة كيف، وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مقسّمة في أكياس وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات والدّرّاجة المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.