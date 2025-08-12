الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفدا من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين، مؤكدا لهم "متابعة القضية بكل جدية، وأنه تم التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وتعمل القوى الأمنية على توقيفه".



وترأس وزير الداخلية اجتماعا خصص للبحث في تنظيم سير الشاحنات، حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، محافظ البقاع ومحافظ جبل لبنان بالإنابة القاضي كمال أبو جودة، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل والضباط المعنيين في قوى الأمن الداخلي.



وخلال الاجتماع، تم البحث في إعادة النظر بتوقيت سير الشاحنات، بما يخدم السلامة العامة وتسهيل حركة السير، وذلك تمهيدا لإصدار قرار جديد عن الوزير في هذا الشأن.