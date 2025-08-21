وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

سقط عند منتصف الليل سوريان من الطبقة الرابعة لأحد المباني في بلدة الصفرا – كسروان، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور، فيما أصيب الآخر بجروح حرجة.



وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.



وقد تم نقل الجثة والجريح إلى مستشفى البوار الحكومي.