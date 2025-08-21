أخبار
LBCI
LBCI

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

أمن وقضاء
2025-08-21 | 01:32
مشاهدات عالية
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
0min
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

سقط عند منتصف الليل سوريان من الطبقة الرابعة لأحد المباني في بلدة الصفرا – كسروان، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور، فيما أصيب الآخر بجروح حرجة.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وقد تم نقل الجثة والجريح إلى مستشفى البوار الحكومي.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

سقوطهما

الصفرا

