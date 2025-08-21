أخبار
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

أمن وقضاء
2025-08-21 | 13:56
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة
تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، تمكنت المديرية من تحرير الطفلة اللبنانية (ز.د.) في جرد بلدة القصر – الهرمل، بعد أن أقدم أحد السوريين على خطفها من منطقة خلدة. وقد سُلّمت الطفلة إلى ذويها.
تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

