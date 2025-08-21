تحرير طفلة لبنانية في جرد بلدة القصر – الهرمل بعد خطفها من منطقة خلدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، تمكنت المديرية من تحرير الطفلة اللبنانية (ز.د.) في جرد بلدة القصر – الهرمل، بعد أن أقدم أحد السوريين على خطفها من منطقة خلدة. وقد سُلّمت الطفلة إلى ذويها.

تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.