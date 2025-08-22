بعد صرخات الأهالي خطة امنية في المعاملتين ومحيطها تحاكي هواجسهم

من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

الامن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان في تموز 2024 الى الصليب الاحمر الدولي