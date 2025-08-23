تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي بسبب أعمال تنظيف

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن بلدية بيروت ستقوم اعتبارا من الساعة 7.30 لغية الساعة 10.00 من تاريخ 24-8-2025 بتنظيف شارع غورو الممتدّ من تقاطع جورج حداد حتى طلعة العكاوي، مشيرة الى أنه سيتمّ إقفال الطريق وإخلاؤه من السيارات في التوقيت المذكور.



وطلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعا للازدحام