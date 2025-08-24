حملة أمنية للامن العام في منطقتي الدورة والمعاملتين وتوقيف 26 شخصا من جنسيات مختلفة

نفذت المديرية العامة للأمن العام يومي الجمعة 22 والسبت 23 آب الحالي، حملة أمنية في منطقتي الدورة والمعاملتين، استهدفت شبكات الدعارة والمتورطين في تسهيلها. وقد أسفرت الحملة عن توقيف 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، رجالًا ونساءً، بناءً على إشارة القضاء المختص.



وأكدت المديرية في بيان، أنها ستواصل تطبيق القانون بحزم، حمايةً للمجتمع وصونًا لاستقراره، ومنعًا لأي ظواهر تسيء إلى القيم والأمن الاجتماعي.



