الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
أمن وقضاء
2025-08-25 | 09:04
الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوبين من بينهم المواطن (ب.ج.) بتاريخ 14 /8 /2025، وبعد التوسع في التحقيق مع الموقوف من قبل مديرية المخابرات بالتزامن مع عمليات استعلام وتقصٍّ ومراقبة، تَبين أنه أحد المتورطين في جريمة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان وخطفه بتاريخ 7 /4 /2024 في بلدة حاقل - جبيل وقتله لاحقًا، كما أنه أحد أخطر المطلوبين لارتكابه جرائم مختلفة أبرزها:
• تأليف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.
• تأليف عصابة خطف لبنانيين وأجانب مقابل فدية مالية.
• الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة وتنظيم مستندات مزورة لأفراد عصابته.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
التحقيق
المتورطين
حادثة
سيارة
المواطن
باسكال
سليمان
ومقتله..
التالي
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
الهام خروز سيّدة فاقدة للذاكرة غادرت منزلها ولم تعُد...
السابق
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-30
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-30
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
0
آخر الأخبار
2025-07-04
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في حادث عملياتي بشمال قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-07-04
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في حادث عملياتي بشمال قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2025-08-08
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الليبيّ سيف سليمان
آخر الأخبار
2025-08-08
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطن الليبيّ سيف سليمان
0
أمن وقضاء
2025-06-03
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
أمن وقضاء
2025-06-03
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
0
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
أمن وقضاء
11:52
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
0
أمن وقضاء
07:10
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
07:10
الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية
0
أمن وقضاء
04:35
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
أمن وقضاء
04:35
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
0
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
0
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
أخبار لبنان
10:59
قاسم: المقاومة ليست بديلة عن الجيش لكن تسانده..ولا "خطوة مقابل خطوة"
0
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
أخبار دولية
11:07
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية
0
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:57
بيان من سجناء لبنان حول حلحلة معضلة السجون... هذا ما جاء فيه
0
فنّ
2025-06-07
ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)
فنّ
2025-06-07
ملحم زين يشوّق جمهوره لألبومه المرتقب "22"... "قريبا" (فيديو)
0
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:00
الملف السوري-الإسرائيلي يتقدم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
06:41
لبنان يترقب ما إذا كانت جلسة التجديد لـ"اليونيفيل" ستعقد اليوم... وهذه السيناريوهات المطروحة
0
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
0
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
أخبار دولية
00:35
جيه.دي فانس: روسيا قدمت تنازلات كبيرة لإنهاء حربها مع أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
تقارير نشرة الاخبار
16:01
"حية فلسطين" على كل لسان... فلنُحدّث الناس بالعلم لا بالشائعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في كفرعبيدا... الجدل مفتوح بين التراث والملكية الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أساليب ملتوية لتهريب الكبتاغون والكوكايين عبر مطار بيروت... مصيرها الوقوع بيد مكتب مكافحة المخدرات
1
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
خبر عاجل
06:03
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
2
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
أخبار لبنان
04:16
بعد لقائه أحمد الشرع مع وفد إعلامي عربي... هذا ما كشفه نديم قطيش للـLBCI
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"هيك كانت أول اطلالة عبر الـLBCI"...
4
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
أمن وقضاء
02:57
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
5
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:19
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
خبر عاجل
09:05
"أمل" و"حزب الله" يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء
7
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
أمن وقضاء
01:39
أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز
8
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
03:53
مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: إذا اتخذت القوات الأمنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتخذ خطوات متبادلة بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة
