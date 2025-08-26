حمدية عبد الكريم أكان غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة حمدية عبد الكريم أكان (مواليد عام 1954، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 23-8-2025 منزلها الكائن في محلة تحويطة الغدير- الضاحية الجنوبية إلى جهة مجهولة ولم تعد حتى تاريخه، علمًا أنها تعاني من مرض الزهايمر.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244578-70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.