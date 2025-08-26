الأخبار
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين

أمن وقضاء
2025-08-26 | 07:07
مشاهدات عالية
0min
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين

سجل فجر اليوم تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة عند الحدود الشرقية اللبنانية السورية، ما أسفر عن مقتل اللبناني زين عيسى وشخص آخر من الجنسية السورية، فيما نقل اللبناني فايز عيسى إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

لإطلاق

النار

مهربين

لبنانيين

وسوريين

الخريبة...

ومقتل

شخصين

