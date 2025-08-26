الأخبار
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين
أمن وقضاء
2025-08-26 | 07:07
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين
سجل فجر اليوم تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة عند الحدود الشرقية اللبنانية السورية، ما أسفر عن مقتل اللبناني زين عيسى وشخص آخر من الجنسية السورية، فيما نقل اللبناني فايز عيسى إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
حمدية عبد الكريم أكان غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
أخبار دولية
2025-06-30
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار على رجال إطفاء خلال مكافحتهم حريقا بولاية ايداهو الأميركية
أخبار دولية
2025-06-30
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار على رجال إطفاء خلال مكافحتهم حريقا بولاية ايداهو الأميركية
0
أخبار دولية
2025-07-19
براك: اتفاق بين إسرائيل وسوريا على وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-07-19
براك: اتفاق بين إسرائيل وسوريا على وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
2025-07-14
وزارة الداخلية السورية: مقتل 30 شخصا على الأقل في اشتباكات مسلحة في السويداء
أخبار دولية
2025-07-14
وزارة الداخلية السورية: مقتل 30 شخصا على الأقل في اشتباكات مسلحة في السويداء
0
أمن وقضاء
2025-06-03
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
أمن وقضاء
2025-06-03
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
0
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
0
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
0
أخبار دولية
07:10
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
أخبار دولية
07:10
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
0
أمن وقضاء
06:40
حمدية عبد الكريم أكان غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
06:40
حمدية عبد الكريم أكان غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24
"مقطوعة الماي عندك؟" هذه هي الاسباب والحلول..
0
فنّ
2025-08-20
وائل كفوري يُشارك فرحة ولادة ابنته "كلوفي": "عقبال العايزين" (صورة)
فنّ
2025-08-20
وائل كفوري يُشارك فرحة ولادة ابنته "كلوفي": "عقبال العايزين" (صورة)
0
آخر الأخبار
09:41
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: منذ الآن وحتى أواخر أيلول سيتم تركيب Scanners حديثة فالـScanners الموجودة في مرفأ بيروت قديمة ومصنعة في العام 2008
آخر الأخبار
09:41
وزير المال ياسين جابر للـLBCI: منذ الآن وحتى أواخر أيلول سيتم تركيب Scanners حديثة فالـScanners الموجودة في مرفأ بيروت قديمة ومصنعة في العام 2008
0
أخبار دولية
07:30
مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله
أخبار دولية
07:30
مداهمة للجيش الإسرائيليّ في وسط رام الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
0
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
وزير الطاقة عرض واقع المياه في لبنان في ظل موسم الشح
تقارير نشرة الاخبار
06:37
وزير الطاقة عرض واقع المياه في لبنان في ظل موسم الشح
0
تقارير نشرة الاخبار
06:30
تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...
تقارير نشرة الاخبار
06:30
تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...
0
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:06
الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
أخبار لبنان
05:06
الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل
0
أخبار لبنان
04:56
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
أخبار لبنان
04:56
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
0
تقارير نشرة الاخبار
02:33
بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:33
بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
3
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
4
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
5
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
6
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
صحف اليوم
00:10
سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)
7
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟
8
أخبار لبنان
04:56
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
أخبار لبنان
04:56
براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة
