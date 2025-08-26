الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار الى الاجتماع اللبناني - السوري الأول من نوعه لبحث ملفات حساسة وشائكة، عقد اجتماع تحضيري في بيروت ترأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري وشارك فيه عدد من الضباط من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، فضلًا عن ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، خصص لإعداد الورقة اللبنانية التي سيناقشها الجانب الليناني مع نظيره السوري والرد على بعض المقترحات التي أرسلت من دمشق خلال الأسابيع.