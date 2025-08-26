مديرية المخابرات طاردت مطلوبًا خطيرًا في مخيم برج البراجنة

طاردت مديرية المخابرات مطلوبًا خطيرًا (منصور. غ.) في مخيم برج البراجنة واشتبكت معه ما أدى إلى إصابته وهو في حال حرجة.