الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

إنتشلت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز رأس بيروت في الدفاع المدني، قرابة الرابعة من بعد ظهر اليوم، جثة رجل مجهول الهوية مقابل شاطء الروشة.



وحضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني.