الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

أمن وقضاء
2025-08-27 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الدفاع المدني: إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الروشة

إنتشلت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مركز رأس بيروت في الدفاع المدني، قرابة الرابعة من بعد ظهر اليوم، جثة رجل مجهول الهوية مقابل شاطء الروشة.

وحضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المدني:

إنتشال

مقابل

شاطىء

الروشة

LBCI التالي
الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري
مديرية المخابرات طاردت مطلوبًا خطيرًا في مخيم برج البراجنة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:36

زيلينسكي يعلن عن لقاء أوكراني-أميركي الجمعة في نيويورك

LBCI
صحة وتغذية
15:18

أطعمة قد تحمي الأشخاص من الإصابة بالسرطان... دراسة تثير الجدل بنتائجها

LBCI
أخبار دولية
15:03

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد إجتماعًا بشأن غزة مع بلير وكوشنر

LBCI
أخبار دولية
15:00

إسرائيل تشن ضربات على ثكنات عسكرية سابقة للجيش السوري في ريف دمشق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:35

مفرزة إستقصاء البقاع توقف مطلوبين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا

LBCI
أمن وقضاء
14:04

مكتب مكافحة القمار يداهم شقتين لألعاب ممنوعة ويختمهما بالشمع الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:02

إطلاق نار في مدرسة بمدينة مينيابوليس الأميركية

LBCI
أخبار دولية
12:30

الشرع إلتقى وفدًا ضم مديري ورؤساء تحرير مؤسسات إعلامية بينها الـLBCI... وعرض رؤيته للحل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
منوعات
2025-08-14

ارتدتها وأُصيبت بحروق من الدرجة الثانية... تجربة غريبة عاشتها شابة والسبب صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!

LBCI
أمن وقضاء
13:35

في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل تعود فيروز إلى دمشق؟

LBCI
أخبار دولية
13:31

إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

بين الإعمار والسلاح… الجنوبيون يرفضون المساومة: وقف الاعتداءات الاسرائيلة أولًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

براك ضيفٌ مرفوضٌ من الجنوبيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:20

أهالي الخيام يرفعون صور الشهداء احتجاجاً على زيارة المبعوث الأميركي

LBCI
حال الطقس
03:17

طقس حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار تدريجي في الأيام المقبلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك

LBCI
أخبار دولية
16:33

مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 27-08-2025

LBCI
صحف اليوم
06:13

بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به

LBCI
فنّ
04:15

بعد علاقة دامت 8 سنوات... ابن مايكل جاكسون يعلن خطوبته

LBCI
أمن وقضاء
11:27

قتيل في سن الفيل بعد تعرضه لإطلاق نار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More