أمن الدولة ضبط حفّارة آبار مخالفة في عكار

متابعةً لجهودها في مكافحة التعديات على الموارد المائية، قامت مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٣، بضبط حفّارة آبار ارتوازية في محلة البحصة – عكار، وختمها بالشمع الأحمر وهي تعود للبناني (م.ن.)، لقيامه بحفر الآبار الإرتوازية في محافظة عكار بطريقة غير قانونية ودون ترخيص.

وقد تبيّن من خلال الإستقصاءات والتحريات أنّ صاحب الحفّارة كان قد نقلها من منطقة فنيدق – جرد القيطع إلى منطقة البحصة بغية تخبئتها.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.



