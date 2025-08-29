شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعمليات سرقة الهواتف من داخل السيارات في بيروت

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة هواتف خلويّة من داخل السيّارات فى بيروت.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرّأس المُدبّر للعمليات المذكورة، وهو المدعو ع. ح. مواليد عام 1996، لبناني بتاريخ 26-08-2025، وأوقفته في وطى المصيطبة، بعد تنفيذه عملية سرقة هاتف خلويّ، من داخل منزل في المحلة المذكورة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ أكثر من /6/ عمليات سرقة هواتف خلويّة من داخل السيارات والفانات، أثناء نوم أصحابها في داخلها في الكولا، وطى المصيطبة، والجناح، وأنّه كان يقوم ببيع الهواتف المسروقة لأحد الأشخاص داخل مخيّم شاتيلا مقابل مبلغ /20/ دولارًا أميركيًّا، لشراء المخدِّرات وتعاطيها.



وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكه.