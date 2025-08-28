وزير الدفاع: الجيش اللبناني يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب

أعرب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عن "حزنه العميق لاستشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين خلال قيامهم بالكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة"، مقدّمًا تعازيه بالشهيدين لقيادة الجيش وللمؤسسة العسكرية، داعيًا الله أن" يرحم الشهيدين ويلهم أهلهما الصبر"، ومتمنيًا للجريحين الشفاء العاجل.



وأكد الوزير منسى في بيان أنّ" الجيش اللبناني يواجه باستمرار تحديات جسيمة، ويقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب وصونًا لسيادة الوطن:.



وشدّد وزير الدفاع على أنّ" دماء الشهداء ستظل رمزًا للتفاني والإخلاص، ودليلًا على تمسّك المؤسسة العسكرية برسالتها الوطنية مهما عظمت التحديات".