الجيش: توقيف مواطن ووالده لإطلاق الأول النار على شخص ما أدى إلى مقتله

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون - عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور - الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.