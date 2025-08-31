الأخبار
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها?
أمن وقضاء
2025-08-31 | 08:53
مشاهدات عالية
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها?
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة شام مصطفى البوبلي (مواليد عام 1996، لبنانية) التي غادرت منزل زوجها في شكا، بتاريخ 27-8-2025، ولم تعد حتّى تاريخه.
لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها الاتصال بفصيلة الهري - شكا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصطفى
البوبلي
غادرت
زوجها
مجهولة
تعد...
تعرفون
شيئًا
عنها؟
