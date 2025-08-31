عاملة منزلية سرقت مبلغًا ماليًا من داخل منزل تعمل فيه... وفصيلة عشقوت توقفها

بتاريخ 14-8-2025، توافرت معلومات لعناصر فصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي في قوى الأمن الداخلي حول إقدام عاملة منزلية على سرقة مبلغ يقدر بـ/800/ دولار أميركي، و/700/ يورو، وجهاز خلوي، ومبالغ نقدية أجنبية، من داخل المنزل الذي تعمل فيه.



ومن خلال التحريات والاستقصاءات، تمكنت الفصيلة المذكورة من تحديد مكان تواجدها في بلدة فيطرون، حيث جرى توقيفها، وتدعى: هـ. م. (مواليد عام 1985، سورية الجنسية).



وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب إليها.



وقد أحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معها، عملا بإشارة القضاء المختص.