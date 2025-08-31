ديانا عبد الرحيم العبيد غادرت منزل زوجها ومعها طفلتها إلى جهة مجهولة... هل تعرفون مكانها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة ديانا عبد الرحيم العبيد (مواليد عام 1999، سورية) التي غادرت منزل زوجها في محلة شكا مع طفلتها حنين البالغة من العمر سنة واحدة، ولم تعد حتى تاريخه.لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها الاتصال بفصيلة الهري – شكا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.