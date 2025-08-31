الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة منها تعاطي وترويج المخدرات

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ز.) لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، الخطف والسلب بقوة السلاح، السرقة، افتعال إشكالات، إطلاق النار، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا.



وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.