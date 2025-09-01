القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر كوثر بهاء عبس (مواليد عام 2011، لبنانيّة)، التي فُقِدَت بتاريخ 31-8-2025، في محلّة القبّة – طرابلس.



ويرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.