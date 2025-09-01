الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...

أمن وقضاء
2025-09-01 | 05:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر كوثر بهاء عبس (مواليد عام 2011، لبنانيّة)، التي فُقِدَت بتاريخ 31-8-2025، في محلّة القبّة – طرابلس.

ويرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

غادرت

تعُد...

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك
وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-16

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-24

الهام خروز سيّدة فاقدة للذاكرة غادرت منزلها ولم تعُد...

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-09

قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-23

غادرت ولم تعُد..لمن يعرف عنها شيئًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:47

تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
04:56

وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية

LBCI
أمن وقضاء
04:28

مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

قاسم: نحن كحزب الله وحركة أمل نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-15

خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها

LBCI
أخبار لبنان
05:14

مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد

LBCI
أخبار لبنان
04:34

السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
03:52

النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني

LBCI
أخبار دولية
03:21

بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات

LBCI
رياضة
13:36

الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 1-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
13:14

النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More