توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم

بتاريخ 20-08-2025، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على محال بيع الهواتف الخلوية حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بالاتصال بالمحال المذكورة، ويطلبون هواتف خلوية عبر خدمة التوصيل "Delivery". ولدى وصول عامل التوصيل، يقومون بنشله بطريقة احترافية أو يزودونه بحوالة مالية مزيفة.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وبكمين محكم، تمكنت إحدى دوريات المفرزة على طريق المتن السريع، من توقيف شخصين على متن دراجة آلية، وهما:

ا. م. (مواليد عام 2003، سوري)

ع. غ. (مواليد عام 2005، سوري).



وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على هاتف خلوي يتم استعماله للتواصل مع رقم أجنبي لتنفيذ عمليات احتيالية.



وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط لهذه العمليات مع الثاني.



وبتفتيش منزليهما، عثر على حقيبة عائدة لشقيق الأول، بداخلها /10/ هواتف خلوية. بالإضافة إلى /3/ هواتف في منزل الثاني.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.



كما جرى توقيف متورطين آخرين هما:

ب. م. (مواليد عام 2000، سوري)

ا. ج. (مواليد 1989، لبناني).