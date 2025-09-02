الأخبار
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
2025-09-02 | 05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه استمراراً لجهودها في مكافحة تجارة المخدرات، ونتيجة عملية رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية النبطية الإقليمية - مكتب بنت جبيل من توقيف اللبنانيَّين (ع.ع.) و(ع.ط.) أثناء قيامهما بترويج المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن الدولة
توقيف
المخدرات
رميش
عين إبل
التالي
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم
السابق
