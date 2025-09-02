أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه استمراراً لجهودها في مكافحة تجارة المخدرات، ونتيجة عملية رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية النبطية الإقليمية - مكتب بنت جبيل من توقيف اللبنانيَّين (ع.ع.) و(ع.ط.) أثناء قيامهما بترويج المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.