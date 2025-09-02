الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 3، 7، 16، 19، 22 و25 /9 /2025 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام المتفجرات.