حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين تابعوا دورات عدة بإشراف فريق تدريب فرنسي

أُقيم في قيادة فوج التدخل السادس - رياق حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين تابعوا دورات عدة بإشراف فريق تدريب فرنسي، منها دورتا "رماية الدقة" و"الإسعافات الأولية".



وفي ختام الحفل، نفّذ عسكريو الفوج مناورة بالذخيرة الحية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش.