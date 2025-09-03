الأخبار
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
2025-09-03
واصلت مصلحة الاقتصاد الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها الميدانية جنوبًا على اصحاب المولدات، حيث سطر فريق من مفتشيها خمسة محاضر ضبط بحق مولدات خالف اصحابها التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.
وجاء هذا الاجراء استنادًا الى شكاوى مواطنين وتماشيًا مع قرار الحكومة الاخير بملاحقة المخالفين منهم.
