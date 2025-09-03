الأخبار
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
2025-09-03 | 15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إثنتي عشرة غارة على اطراف قرى الزهراني استهدفت واحدة منها مركز صيانة للجرافات في الأنصارية، حيث سقط عدد من الجرحى هم عمال سوريون في المشغل.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان، منها موقع تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار التنظيم.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
إسرائيلية
أطراف
الزهراني...
التالي
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة عمشيت - جبيل
السابق
آخر الأخبار
2025-08-18
الوكالة الوطنية: طيران مسير اسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى في الزهراني
آخر الأخبار
2025-08-18
الوكالة الوطنية: طيران مسير اسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى في الزهراني
0
خبر عاجل
2025-07-25
غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
خبر عاجل
2025-07-25
غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
0
آخر الأخبار
2025-06-12
غارة على اطراف العيشية
آخر الأخبار
2025-06-12
غارة على اطراف العيشية
0
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
خبر عاجل
15:10
سلسلة غارات إسرائيلية على قرى جنوبية عدة بينها طير حرفا وعدلون والجبين وأنصارية
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
0
أمن وقضاء
09:47
حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين تابعوا دورات عدة بإشراف فريق تدريب فرنسي
أمن وقضاء
09:47
حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين تابعوا دورات عدة بإشراف فريق تدريب فرنسي
0
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
0
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-16
مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-16
مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني
0
آخر الأخبار
02:19
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك اب ودراجة نارية على اوتوستراد الرئيس لحود مقابل السيتي سنتر ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
02:19
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك اب ودراجة نارية على اوتوستراد الرئيس لحود مقابل السيتي سنتر ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
0
أخبار لبنان
2025-08-21
رجي بحث وزكي التمديد لليونيفيل: الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-21
رجي بحث وزكي التمديد لليونيفيل: الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
أمن وقضاء
15:45
12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...
0
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
أخبار دولية
13:54
ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
تقارير نشرة الاخبار
13:51
معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال
0
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:16
نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
6
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
7
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
8
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
أخبار لبنان
02:24
جولة لوفد وزاري وأمني على المعابر الحدودية الشمالية
