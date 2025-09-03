12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إثنتي عشرة غارة على اطراف قرى الزهراني استهدفت واحدة منها مركز صيانة للجرافات في الأنصارية، حيث سقط عدد من الجرحى هم عمال سوريون في المشغل.



من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان، منها موقع تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار التنظيم.