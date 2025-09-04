اجتماع لوزير العدل مع الرؤساء الأُول لمحاكم الإستئناف

مع قرب انتهاء العطلة القضائية في 15 أيلول الحالي، عقد وزير العدل المحامي عادل نصار بعد ظهر أمس في مكتبه بالوزارة، في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وضابط الارتباط القاضي جوزيف تامر، اجتماعاً ضم الرؤساء الأُول لمحاكم الإستئناف في بيروت والمحافظات، وهم: القاضي نضال شمس الدين (الشمال)، القاضية ميرنا بيضا (جبل لبنان)، القاضية غادة أبو كروم (البقاع)، القاضي جورج حرب (بيروت)، القاضي غسان معطي (الجنوب) والقاضي منيف بركات (النبطية).



وتم خلال الاجتماع الوقوف عند حاجات المحاكم والسعي لتأمين متطلبات العمل بما يؤمن للقضاة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لانطلاق العمل القضائي، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".