الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن: توقيف مهرب أسلحة من سوريا إلى لبنان وضبط قذائف حربية

أمن وقضاء
2025-09-04 | 04:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن: توقيف مهرب أسلحة من سوريا إلى لبنان وضبط قذائف حربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قوى الامن: توقيف مهرب أسلحة من سوريا إلى لبنان وضبط قذائف حربية

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتهريب أسلحة حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى:  أ. ب. (مواليد العام 1997، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق في قضايا إطلاق نار، وتهريب أشخاص.

وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة تلعباس الغربي على متن سيارة نوع "رابيد" لون برتقالي. ونُصِب له كمين محكم، أوقف خلاله بالجرم المشهود، وجرى ضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، عثر على:

/12/ قاذف آر. بي. جي مع /12/ مقذوفًا عائدة لها. 

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الامن:

توقيف

أسلحة

سوريا

لبنان

قذائف

حربية

LBCI التالي
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
اجتماع لوزير العدل مع الرؤساء الأُول لمحاكم الإستئناف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-06-26

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة حربية

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-06

توقيف أشخاص في مدينة صور وضبط أسلحة وذخائر حربية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-07

الجيش: عمليات دهم وتوقيف ٢٢ شخصًا وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:04

توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

LBCI
خبر عاجل
05:49

تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت

LBCI
أمن وقضاء
05:00

بالصور - إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
04:50

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-17

الرئيس الفلسطينيّ إلى سوريا في أول زيارة رسمية في ظل الحكومة الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-07

مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-05-03

الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود الاحتياط

LBCI
رياضة
2025-05-02

"التوازن بين الصحة العقلية والمنافسة"... ندوة مميزة تجمع ندى كوسا ونخبة من الضيوف والخبراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

كاميرا الـLBCI تجول في الأنصارية بعد استهداف اسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

وزير العمل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة العدو؟

LBCI
أمن وقضاء
15:45

12 غارة إسرائيلية على أطراف قرى الزهراني...

LBCI
أخبار دولية
13:54

ثلاثمئة ألف حساب إلكتروني تضليلي يستهدف سوريا... والسلطات ترد من حلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

معرض "صُنع من قلب لبنان 2025"... موعد مع التميز والإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

هبات جديدة للنقل المشترك… والتكييف يبقى التحدي الأبرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أشغال تعبيد على أوتوستراد المنصف نهارًا تثير تساؤلات حول توقيتها وأسبابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد سبعة أعوام من المعاناة... بشرى سارة لأبناء الشمال

LBCI
أخبار دولية
13:16

نتنياهو يهدد بخطة جديدة لغزة وسط تصاعد الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:55

توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
حال الطقس
00:27

مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
09:06

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:43

للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير

LBCI
خبر عاجل
15:39

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More