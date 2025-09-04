الأخبار
قوى الامن: توقيف مهرب أسلحة من سوريا إلى لبنان وضبط قذائف حربية
أمن وقضاء
2025-09-04 | 04:45
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتهريب أسلحة حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.
ونتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى: أ. ب. (مواليد العام 1997، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق في قضايا إطلاق نار، وتهريب أشخاص.
وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة تلعباس الغربي على متن سيارة نوع "رابيد" لون برتقالي. ونُصِب له كمين محكم، أوقف خلاله بالجرم المشهود، وجرى ضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، عثر على:
/12/ قاذف آر. بي. جي مع /12/ مقذوفًا عائدة لها.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الامن:
توقيف
أسلحة
سوريا
لبنان
قذائف
حربية
