غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عبد الرحمن عبد العزيز بيريني (مواليد عام 2007، سوري) الذي غادر بتاريخ 29-08-2025، منزله الكائن في محلّة العبده، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر العبده في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243719-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.