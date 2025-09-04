بالصور - إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف كمية كبيرة من الحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها في بلدة حورتعلا - بعلبك.