توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها

تنفيذاً للخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات، توافرت معلومات لدى عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في الوحدة المذكورة، حول نشاط عصابة تقوم بسرقة سيارات من نوعي "كيا" و"هيونداي" في مناطق جبل لبنان، ثم نقلها إلى منطقتَي البقاع والشمال تمهيدا لتهريبها خارج الأراضي اللبنانية.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب من تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم خلال كمائن محكمة نُفّذت في مناطق عاليه، الدورة، طريق المطار، والمشرفية. والموقوفون هم:



- ه. ف. (مواليد عام 1989، لبناني)

- م. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

- ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)

- خ. ح. (مواليد عام 2001، سوري)



وبتفتيشهم، ضُبطت بحوزتهم معدّات تُستخدم في عمليات سرقة السيارات، وحبوب كبتاغون، وسلاح حربي من نوع "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى هويات مزوّرة.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة لسرقة السيارات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أُعيدت السيارات المسروقة إلى أصحابها، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودِعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.