مسيرة القت منشورات في بلدة الخيام تحذر من التعامل مع "حزب الله"

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسيرة اسرائيلية القت منشورات في بلدة الخيام منذ قليل، كتب عليها: "هذه الشركات لا تزال تخدم لصالح "حزب الله" إنها تزعزع الامن وتعرضكم للخطر. لا فائدة من التعامل والعلاقات مع "حزب الله".