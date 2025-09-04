العثور على جثة متحللة في كفرياسين- طبرجا

عُثر منذ بعض الوقت في بلدة طبرجا – كفرياسين على جثة متحللة تعود لإمرأة سورية من مواليد العام 1992، مجهولة باقي الهوية، وكانت ملفوفة بسجادة وموضوعة داخل علية أحد المنازل في كفرياسين طبرجا.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وقد تبيّن أنّ المنزل كان مستأجراً من شخص سوري غادره منذ نحو شهر.

ويذكر أنّ المرأة كان أُبلِغ عن اختفائها منذ فترة لدى القوى الأمنية.