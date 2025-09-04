الأخبار
الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة

أمن وقضاء
2025-09-04 | 12:45
الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة
الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة

في اطار الجهود في ملاحقة وضبط عمليات التهريب، أقدمت دورية من شعبة الشمال في دائرة الأمن القومي في الامن العام اللبناني على توقيف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بناء لإشارة القضاء المختص ليتم تفتيشها، حيث تم ضبط أدوية مهربة بداخلها وقد أشار القضاء إلى فتح محضر تحقيق وتوقيف المتورطين.

ويشار إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها للأمن العام في مرفأ طرابلس خلال اسبوع حيث سبق وأن تم توقيف شاحنتين من دون بيانات جمركية.
 
 
 
 

