توقيف مروّج مخدّرات على خط الدامور – السعديات – الجية

أوقفت إحدى دوريات شعبة العلاقات العامّة مروجًا للمخدرات على خط اوتوستراد الدامور- السعديات- الجية، وفق ما أوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ.

وحددت هوية المشتبه فيه، ويدعى: ص. خ. (مواليد عام 1995، سوري) وأوقفته في محلة كفرحيم، أثناء قيادته سيارة من نوع "كيا" لون بني، تم ضبطها.

وذكرت أنه، خلال محاولة توقيفه، حاول الفرار وشهر مسدّسًا باتجاه عناصر الدورية، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على إطارات السيارة لإجباره على التوقف.

وأعلنت أن بتفتيش منزله، ضبطت في داخله بندقية حربية، وذخائر، وجعبة عسكرية. وبعد التحقيق معه، اعترف بترويجه المخدّرات لعدد من الزبائن على خط أوتوستراد الدامور – السعديات – الجية، مستخدمًا السيارة التي أوقف على متنها.

وكشفت أنه يعمل لصالح أحد تجّار المخدرات، حيث كان يتسلّم السيارة والمخدرات المعدّة للترويج، إضافة إلى هاتف خليويّ، من أحد العاملين لدى التاجر.

وتبيّن أن التاجر يتواصل معه هاتفيًّا ويوجّهه إلى أماكن تواجد الزبائن. وعند انتهاء عملية الترويج، يحضر العامل ذاته لاستلام السيارة، والهاتف، والمبالغ المالية الناتجة عن عمليات البيع، إضافة إلى ما تبقى من كمية المخدرات.

ولفتت المديرية الى أنه أُجري المقتضى القانونيّ بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.